COVID, LA SICILIA RIMANE IN ZONA ROSSA NELLA MAPPA ECDC

E’ stata pubblicata la nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che riporta la situazione epidemiologica in base all’incidenza dei casi positivi a 14 giorni ogni 100mila abitanti, combinata con il tasso di positivi sui test effettuati.

Nella mappa epidemiologica aggiornata oggi, Marche, Toscana e Sardegna tornano in giallo. La nuova colorazione indica che le tre regioni hanno registrato nelle ultime due settimane meno di 200 positivi ogni 100 mila abitanti.

Restano invece rosse Basilicata, Calabria e Sicilia.

L’unica regione in verde è la Valle D’Aosta. Restano in giallo le altre regioni della penisola.

Nel resto d’Europa la situazione migliora anche in Portogallo, Nord della Francia, Fiandre (Belgio) e in alcune regioni della Spagna.

Le aree a più alta incidenza, in rosso scuro, si trovano nell’Irlanda nord-occidentale, nella Francia meridionale al confine con l’Italia, e in Slovenia.