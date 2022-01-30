COVID, LA VARIANTE OMICRON 2 È ARRIVATA IN SICILIA. TRE A PALERMO E UNO A MESSINA

E’ arrivata anche in Sicilia la variante Omicron 2 con quattro casi già processati nei laboratori, uno a Messina e tre a Palermo.“Alcuni elementi fanno pensare a una maggiore diffusività rispetto alla...

“Alcuni elementi fanno pensare a una maggiore diffusività rispetto alla Omicron di tipo 1 – spiega al ‘Tgr Sicilia’ la professoressa Francesca Di Gaudio, responsabile del laboratorio di chimica del Policlinico di Palermo – ma, come Omicron 1, la 2 è caratterizzata da una bassa patogenicità e quindi non è una situazione che ci può allarmare. Come tutte le varianti di interesse sono sotto stretto monitoraggio”.

I dati dicono che il 95% dei contagi è da Omicron che soprattutto per i vaccinati causa problemi di salute limitati.

“La popolazione vaccinata è veramente alta – dice la professoressa Di Gaudio – molti giovani magari hanno già una immunità naturale sviluppata, hanno già preso il virus Covid senza rendersene conto. La prevalenza di Omicron tipo 1 e 2 deve incoraggiarci”. Ma attenzione e vigilanza non devono abbassarsi.

“E’ arrivata anche in Sicilia la nuova variante del Covid, Omicron 2, con quattro casi già processati nei laboratori, uno a Messina e tre a Palermo. È importante adesso cominciare a valutare lo stato di immunizzazione della popolazione in generale e non misurare lo stato di immunizzazione soltanto attraverso la percentuale dei vaccini erogati – sottolinea Di Gaudio – Verificare qual è il livello di immunizzazione che la popolazione ha raggiunto attraverso la misurazione degli anticorpi sia naturali che sviluppati da vaccino per non perdere informazioni importantissime su quello che accade”.