COVID, L'ALLARME DI FEDERFARMA: "CRESCE LA VENDITA DEI TAMPONI, MA POCHI POSITIVI SI AUTODENUNCIANO

Continua l’incremento dei tamponi antigenici acquistati dai cittadini nelle farmacie per uso personale ma dei quali non c’è tracciabilità.A lanciare l’allarme è Roberto Tobia, segretario nazionale di...

Continua l’incremento dei tamponi antigenici acquistati dai cittadini nelle farmacie per uso personale ma dei quali non c’è tracciabilità.

A lanciare l’allarme è Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma, che è presidente europeo del Pgeau per il 2022 e a capo della federazione di Palermo. “Il fai da te – commenta Tobia – presenta un rischio alto, in pochi si autodenunciano in caso di positività”.

Inoltre, sta crescendo anche il numero dei positivi nei controlli effettuati direttamente nelle farmacie siciliane dal personale specializzato ma in questo caso chiunque viene poi “schedato” con le informazioni inserite in piattaforma

FONTE: Ansa.it