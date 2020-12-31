Covid, l'appello del sindaco di Belpasso: «Servono donatori per plasma iperimmune»

Cari concittadini inizia cosi il messaggio lanciato dal sindaco di Belpasso, Daniele Motta in un post su facebook pubblicato in mattinata, faccio appello alla vostra sensibilità chiedendo un important...

Cari concittadini inizia cosi il messaggio lanciato dal sindaco di Belpasso, Daniele Motta in un post su facebook pubblicato in mattinata, faccio appello alla vostra sensibilità chiedendo un importante gesto da parte dei soggetti che hanno avuto il Covid: DONIAMO IL PLASMA!

Non darò dettagli per la privacy ma ci sono due nostri concittadini che versano in gravi condizioni a causa del contagio da Covid.

⚠️HANNO URGENTE BISOGNO DI PLASMA IPER IMMUNE⚠️

Tutte le informazioni per poter donare:

▪️I donatori devono avere un'età compresa tra 18 e 65 anni;

▪️di sesso maschile;

▪️le donne senza pregressa gravidanza o interruzione di gravidanza;

▪️documentata guarigione dall'infezione tramite due tamponi risultati negativi per SARS-Cov2;

▪️non devono essere stati trasfusi con emocomponenti (sangue, piastrine, plasma); negatività per HIV, HCV (epatite B), HBV (Epatite B) e Sifilide;

▪️se non si è donatori di sangue periodici bisognerà prima eseguire i test di idoneità che consistono in un prelievo di sangue di due provette da 5 ml il cui esito sarà disponibile in 48 ore).

Rivolgersi al Servizio trasfusionale, al numero 095.3781870 o tramite e-mail [email protected]

🔎La donazione di plasma o il test di idoneità si possono eseguire tutti i giorni, domenica compresa, dalle 7,30 alle 12.00, senza prenotazione, 🏨all’ospedale Garibaldi di Piazza Santa Maria di Gesù, Padiglione 12, accanto la chiesa dell’ospedale oppure presso il centro trasfusionale del Policlinico.