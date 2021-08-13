COVID, L'APPELLO DI MUSUMECI PER FRENARE IL CONTAGIO: "VACCINATEVI"

La crescita dei contagi in Sicilia, come in Sardegna e in altre località oggi fortemente interessate dalla mobilità delle persone, è un dato di fatto che va anzitutto contrastato con l’unico strumento...

La crescita dei contagi in Sicilia, come in Sardegna e in altre località oggi fortemente interessate dalla mobilità delle persone, è un dato di fatto che va anzitutto contrastato con l’unico strumento disponibile: la vaccinazione”.

Lo dice, in una nota, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

La Sicilia è indietro con le vaccinazioni in quasi tutte le fasce d’età, “Devo rivolgere, dice Musumeci, ancora un appello a tutti i siciliani che non hanno ancora deciso di vaccinarsi e spero che a questo appello si uniscano tutti i soggetti istituzionali.

Non è possibile che, malgrado i mezzi enormi messi a disposizione, si continui a fare finta di nulla, non è possibile che si ignori come la gran parte dei ricoverati siano soggetti non vaccinati, non è possibile continuare ad alimentare questo fatalismo al ribasso.

Inutile leccarsi le ferite dopo, se prima si continua a fare finta di niente.

Vaccinarsi, ha ricordato il presidente Mattarella, è un dovere civico per tutti coloro che sono nelle condizioni di poterlo fare”.

“Mi appello – prosegue il governatore – anche ai sindaci: abbiamo diffuso a ciascuno i dati relativi ai vaccinati del proprio Comune e serve uno sforzo per convincere tutti.

L’obiettivo è difendere la libertà degli altri, senza mettere in discussione la propria. Ma se non si comprende questa esigenza collettiva, vince l’egoismo.

E la Sicilia non se lo può permettere, per la salute di tutti e per l’economia di tanti”.