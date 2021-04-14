COVID: “MAXI SEQUESTRO DI MASCHERINE CINESI, UNA SU DUE NON PROTEGGE". ". ECCO I LOTTI A RISCHIO

Sono 250 milioni le mascherine di protezione difettate che sono arrivate in Italia nei mesi scorsi: alcune, 60 milioni per l’esattezza, sono state bloccate e recuperate dalla Guardia di finanza; ma 19...

Sono 250 milioni le mascherine di protezione difettate che sono arrivate in Italia nei mesi scorsi: alcune, 60 milioni per l’esattezza, sono state bloccate e recuperate dalla Guardia di finanza; ma 190 milioni sono state consegnate in tutto il Paese. Si tratta di dodici interi lotti facciali modello Ffp2 e Ffp3, quelli che dovrebbero garantire la protezione più alta e, per questo, utilizzati da chi lavora in corsia, negli ambulatori e nelle Rsa.

Si tratta di mascherine importate dalla Cina nei primi sette mesi del 2020 dal Commissario Domenico Arcuri, validate dal Comitato Tecnico Scientifico e distribuite nella Asl di tutta Italia.

Secondo la procura di Gorizia – che sta lavorando sul caso – la metà dei dispositivi arrivati dalla Cina non filtra a sufficienza: uno su due non garantisce protezione dal virus.

Vanno ritirate, ma non è così semplice: le direzioni generali regionali stanno inviando circolari urgenti a enti pubblici e privati del Sistema sanitario, ai governatori, agli assessori. Ma alcuni di queste mascherine potrebbero anche essere state distribuite ai cittadini.

Di seguito, l’elenco dei lotti, così come appare nel decreto di sequestro dei pm di Gorizia.

1) Facciale SCYFKZ KN95 GB2626-2006 filtrante FFP2 S/valvola Dpi monouso;

2) Facciale (UNECH KN95) filtrante FFP2 S/valvola Dpi monouso;

3) Facciale (ANHUI ZHONGNAN) filtrante FFP2 GB2626-2006 EN 149S/ valvola Dpi monouso;

4) Facciale (JY-JUNYUE) filtrante KN95 GB/2626- 2006 EN149 FFP2S/valvola Dpi monouso;

5) Facciale (WENZHOU XILIAN) filtrante FFP2 KN95 GB2626-2006 EN 149 S/valvola Dpi monouso;

6) Facciale (ZHONGKANG) filtrante KN95 GB2626-2006 EN 149S/valvola Dpi monouso;

7) Facciale WENZHOU HUASAI filtrante KN95 GB/ 2626 -2006 EN 149 FFP2 S/valvola Dpi monouso;

8) Mascherine filtranti WENXIN FFP2-KN 95;

9) Facciale – Mascherine filtranti BI WEI KANGO CE 1282-9600 filter respirator;

10) Facciale (SIMFO KN95 – ZHYI – SURGIKA) filtrante FFP2 DPI S/valvola Dpi EN 149 monouso distribuite da Surgika (Levante Bucine, Ar);

11) Facciale (WENZHOU LEIKANG) filtrante FFP3 S valvola EN 149, prodotte dalla Wenzhou Leikang Medical Tecnology Co. Ltd;

12) Facciale (XINNUOZI) filtrante FFP3 S/valvola EN 149 prodotte dalla Haining Nuozi Medical Equipment Co. Ltd.