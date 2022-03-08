Covid: Paternò meno di 450 positivi in città
Aggiornamento Covid-19 da Palazzo di Città :L'ASP comunica che gli attualmente positivi in città sono 442.I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 298.AGGIORNAMENTO 08/03/2022 ORE...
A cura di Redazione
08 marzo 2022 17:11
Aggiornamento Covid-19 da Palazzo di Città :
L'ASP comunica che gli attualmente positivi in città sono 442.
I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 298.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/03/2022 ORE 15:45
