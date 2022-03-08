95047

Covid: Paternò meno di 450 positivi in città

Aggiornamento Covid-19 da Palazzo di Città :L'ASP comunica che gli attualmente positivi in città sono 442.I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 298.AGGIORNAMENTO 08/03/2022 ORE...

A cura di Redazione Redazione
08 marzo 2022 17:11
Covid: Paternò meno di 450 positivi in città -
News
Condividi

Aggiornamento Covid-19 da Palazzo di Città :

L'ASP comunica che gli attualmente positivi in città sono 442.

I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 298.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/03/2022 ORE 15:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 442. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 298. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047