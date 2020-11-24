COVID: MINISTERO GIUSTIZIA, 809 I DETENUTI POSITIVI, 1.042 TRA IL PERSONALE

Sono 809 i detenuti contagiati dal covid 19. E' quanto risulta dal primo report con i dati sui contagi in carcere forniti dal Dap. Di questi 766 sono asintomatici. I detenuti con sintomi sono 27, di c...

Sono 809 i detenuti contagiati dal covid 19. E' quanto risulta dal primo report con i dati sui contagi in carcere forniti dal Dap. Di questi 766 sono asintomatici. I detenuti con sintomi sono 27, di cui 16 sono ricoverati. Nel corso della seconda ondata, si registra poi il decesso di 2 detenuti risultati positivi al Covid. Un ulteriore decesso si è invece verificato nel corso della detenzione domiciliare cui era stato sottoposto il detenuto in ragione della sua positività al virus.

Per quanto riguarda il personale di polizia penitenziaria, riscontrati 969 positivi su 37.153 agenti. Di questi, 10 sono ricoverati in ospedale. Forniti anche i dati relativi al personale amministrativo e dirigenziale della penitenziaria: 73 positivi su 40.90 con nessun ricovero in ospedale.

Il monitoraggio, che sarà pubblicato con cadenza settimanale, riporta i dati relativi alle positività riscontrate fra il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e la popolazione detenuta, con distinzione per quest’ultima categoria fra asintomatici, sintomatici e ricoverati.