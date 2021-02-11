95047

COVID, MUSUMECI: «IN SICILIA I DATI MIGLIORANO, CHIEDEREMO ZONA GIALLA»

A cura di Redazione Redazione
11 febbraio 2021 11:40
News
"Stiamo raccogliendo alcuni dati, per fortuna, confortanti: diminuisce il numero dei ricoveri anche in terapia intensiva, dei contagiati e abbiamo un Rt intorno allo 0,60, anche se ancora non ufficiale. Ho buoni motivi per pensare che col dato ufficiale di domani potremo chiedere al governo non solo l'introduzione della zona gialla, mi piacerebbe se il ministro ci autorizzasse a consentire ai ristoratori e a chi somministra cibo di potere tenere aperti i locali per questo fine settimana fino alle 22, in occasione della festa di San Valentino".

Così il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, in conferenza stampa, a Palermo.

