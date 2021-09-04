COVID. MUSUMECI: SE AUMENTANO I CONTAGI, MA NON I VACCINI, LA SICILIA RISCHIA DI TORNARE PRESTO A CHIUDERE.
"Senza l'apporto dei prefetti tutto sarebbe stato più difficile in Sicilia in questo anno e mezzo di pandemia. Lo sanno anche le pietre.Ora, però, serve uno sforzo maggiore: una sorveglianza delle For...
"Senza l'apporto dei prefetti tutto sarebbe stato più difficile in Sicilia in questo anno e mezzo di pandemia. Lo sanno anche le pietre.
Ora, però, serve uno sforzo maggiore: una sorveglianza delle Forze dell'ordine più diffusa ed efficace, che scoraggi gli indisciplinati e alimenti fiducia nelle persone responsabili. Avverto in giro un pericoloso calo di attenzione".
Lo scrive il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una nota inviata ai nove prefetti dell'Isola.
"È una fase delicata quella che viviamo in questi giorni: se aumentano i contagi, ma non i vaccini, la Sicilia rischia di tornare presto a chiudere. - aggiunge -
E non possiamo permetterci questo ulteriore sacrificio. Il presidente della Regione ha il compito di adottare le ordinanze, ma farle rispettare spetta al ministro dell'Interno tramite i prefetti.
Se tutte le Istituzioni faremo rete la nostra Isola riuscirà a vincere anche questa terribile prova"