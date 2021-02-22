COVID: NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA 412 NUOVI CASI E 19 MORTI
Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 22 febbraio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della...
Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 412 e il totale da inizio epidemia sale così a 149.402.
I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 18.558 (si contano anche i tamponi rapidi).
Attualmente positive sono 29.367 persone. Diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.018.
I guariti ammontano invece a 29.367, 206 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 843 (-3 rispetto ad ieri) pazienti sono ricoverati con sintomi, 142 persone sono in terapia intensiva (-1).
BOLLETTINO SICILIA 22 FEBBRAIO
TOTALE CASI: 149.402 (+412)
DECEDUTI: 4.018 (+19)
GUARITI: 116.017 (+206)
TAMPONI: 18.558 (-1.354)
• % POSITIVI / TAMPONI: 2,22%
• % POSITIVI / CASI TESTATI: 9,33%
• CASI TESTATI: 4.418
Terapie intensive: 142 (-1)
Ricoveri: 843 (-3)
ATTUALI POSITIVI: 29.367 (+187)
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 9.630 contagiati
• 274 morti
• 10.335 guariti
+24 terapie intensive | +351 ricoveri
170.672 tamponi
Tasso di positività: 5,6% (+0,3%)
3.537.975 vaccinati totali