95047

COVID: NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA 412 NUOVI CASI E 19 MORTI

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 22 febbraio.Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della...

A cura di Redazione Redazione
22 febbraio 2021 17:07
COVID: NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA 412 NUOVI CASI E 19 MORTI -
News
Condividi

Ecco il quadro riepilogativo dell’emergenza Covid in Sicilia nelle ultime 24 ore: il dato è aggiornato alle ore 17.00 di oggi, lunedì 22 febbraio.

Come si evince dai dati comunicati dal Ministero della Salute, i nuovi casi di contagio registrati oggi nell’Isola sono 412 e il totale da inizio epidemia sale così a 149.402.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 18.558 (si contano anche i tamponi rapidi).

Attualmente positive sono 29.367 persone. Diciannove nuovi decessi, quindi il totale delle vittime in Sicilia sale a 4.018.

I guariti ammontano invece a 29.367, 206 in più rispetto a quanto registrato ieri. Degli attuali positivi, 843 (-3 rispetto ad ieri)  pazienti sono ricoverati con sintomi, 142 persone sono in terapia intensiva (-1).

BOLLETTINO SICILIA 22 FEBBRAIO

TOTALE CASI: 149.402 (+412)
DECEDUTI: 4.018 (+19)
GUARITI: 116.017 (+206)
TAMPONI: 18.558 (-1.354)

• % POSITIVI / TAMPONI: 2,22%
• % POSITIVI / CASI TESTATI: 9,33%
• CASI TESTATI: 4.418

Terapie intensive: 142 (-1)
Ricoveri: 843 (-3)

ATTUALI POSITIVI: 29.367 (+187)

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 9.630 contagiati
• 274 morti
• 10.335 guariti

+24 terapie intensive | +351 ricoveri

170.672 tamponi
Tasso di positività: 5,6% (+0,3%)

3.537.975 vaccinati totali

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047