COVID: PATERNO'. AUMENTANO I CASI POSITIVI IN CITTÀ, SALGONO A 115

Rialzo ancora del  numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 8 nuovi positivi rispetto ai dati comunicati 12 Marzo 2021. Il totale degli attualm...

16 marzo 2021 20:41
News
Rialzo ancora del  numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 8 nuovi positivi rispetto ai dati comunicati 12 Marzo 2021. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 115 . Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 8. Aumentano di 21 le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, portando il totale a 192.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 115 soggetti (+8 rispetto ad i dati del 12/03/2021)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti

QUARANTENA  192 (+21 rispetto ad i dati del 12/03/2021)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 16/03/2021 ORE 17:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 115 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 192. I dati sono in continuo aggiornamento.

