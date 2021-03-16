COVID: PATERNO'. AUMENTANO I CASI POSITIVI IN CITTÀ, SALGONO A 115

Rialzo ancora del numero dei casi positivi in città.Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 8 nuovi positivi rispetto ai dati comunicati 12 Marzo 2021. Il totale degli attualm...

Rialzo ancora del numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 8 nuovi positivi rispetto ai dati comunicati 12 Marzo 2021. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 115 . Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 8. Aumentano di 21 le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, portando il totale a 192.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 115 soggetti (+8 rispetto ad i dati del 12/03/2021)

OSPEDALIZZATI 8 soggetti

QUARANTENA 192 (+21 rispetto ad i dati del 12/03/2021)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

