COVID. PATERNO' AUMENTANO LE PERSONE RICOVERATI ED IN ISOLAMENTO

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un numero stazionario delle persone attualmente positivi che rimane a 178 identico al precedente bollettino emesso ieri

Notizie negative sul numero dei ricoveri, che passa da 8 ad 12 ben quattro soggetti ospedalizzati in piu'

Aumenta pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 303 quindi ben 13 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 178 soggetti (+22) rispetto ad i dati del 06/04/2021

OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+4 ) rispetto ad i dati del 06/04/2021

QUARANTENA 303 (+13) rispetto ad i dati del 06/04/2021

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 07/04/2021 ORE 14:00

