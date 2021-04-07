95047

COVID. PATERNO' AUMENTANO LE PERSONE RICOVERATI ED IN ISOLAMENTO

07 aprile 2021 14:09
News
Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un  numero stazionario delle persone attualmente positivi che rimane a 178 identico al  precedente bollettino emesso ieri

Notizie negative sul numero dei ricoveri, che passa da 8 ad 12  ben quattro  soggetti ospedalizzati in piu'

Aumenta pure  il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 303 quindi ben 13  persone  in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 178 soggetti (+22)  rispetto ad i dati del 06/04/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+4 ) rispetto ad i dati del 06/04/2021
QUARANTENA 303 (+13)  rispetto ad i dati del 06/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

