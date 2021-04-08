COVID. PATERNO' DATI IN AUMENTO IN CITTÀ', I POSITIVI SONO 194

Continua a salire i numeri in città.Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un aumento delle persone attualmente positivi c...

Continua a salire i numeri in città.

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 194, un aumento di 16 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso ieri

Notizie negative pure sul numero dei ricoveri, che passa da 13 ad 12 un altro soggetto ospedalizzati in piu'

Aumenta pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 333 quindi ben 30 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 08/04/2021 ORE 12:13

