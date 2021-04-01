COVID. PATERNO' DIMINUISCONO I SOGGETTI ATTUALMENTE POSITIVI, CRESCONO GLI OSPEDALIZZATI E LE PERSONE IN QUARANTENA

Prosegue pure l'"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19Il consueto bollettino emesso da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un calo dei...

Il consueto bollettino emesso da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un calo dei numeri attualmente positivi che scende a 156 soggetti, 8 in meno rispetto ad ieri

Invece aumenta il numero dei ricoveri, che passa da 11 due soggetti ospedalizzati in piu rispetto ad ieri

Aumenta pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a a 253 quindi persone in piu rispetto ai dati di ieri.

POSITIVI 156 soggetti (-8) rispetto ad i dati del 31/03/2021

OSPEDALIZZATI 11 soggetti (+2 ) rispetto ad i dati del 31/03/2021

QUARANTENA 253 (+15) rispetto ad i dati del 31/03/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 31/03/2021 ORE 14:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 164 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 238. I dati sono in continuo aggiornamento.