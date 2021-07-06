COVID. PATERNO' Gli attualmente positivi in città scendono a 58

95047

06 luglio 2021 19:11
News
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che scende a 58  un decremento di 8  soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 05 Luglio 2021

Stabile  i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, stabile rispetto al dato del 02/07/2021

Diminuisce  pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 156 quindi 4 persone  in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 58 soggetti (-8)  rispetto ad i dati del 05/07/2021
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (=rispetto ad i dati del 05/07/2021
QUARANTENA 156 (-4rispetto ad i dati del 05/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/07/2021 ORE 13:00

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 58 di cui 6 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 156. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

