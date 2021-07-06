COVID. PATERNO' Gli attualmente positivi in città scendono a 58
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazion...
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che scende a 58 un decremento di 8 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 05 Luglio 2021
Stabile i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, stabile rispetto al dato del 02/07/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 156 quindi 4 persone in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 58 soggetti (-8) rispetto ad i dati del 05/07/2021
OSPEDALIZZATI 6 soggetti (=) rispetto ad i dati del 05/07/2021
QUARANTENA 156 (-4) rispetto ad i dati del 05/07/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/07/2021 ORE 13:00
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 58 di cui 6 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 156. I dati sono in continuo aggiornamento.