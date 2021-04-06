95047

COVID PATERNO'. I POSITIVI SALGONO A 178 IN CITTA'

06 aprile 2021
COVID PATERNO'. I POSITIVI SALGONO A 178 IN CITTA' -
Prosegue '"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un aumento del numeri delle persone attualmente positivi che sale  a 178  soggetti, 22  in piu' rispetto al precedente bollettino emesso in data 01 Aprile 2021.

Notizie positive sul numero dei ricoveri, che passa da 11  ad 8 tre soggetti ospedalizzati in meno.

Aumenta pure  il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a  a 290 quindi ben 37 persone  in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 178 soggetti (+22)  rispetto ad i dati del 01/04/2021
OSPEDALIZZATI 8 soggetti (-3 ) rispetto ad i dati del 01/04/2021
QUARANTENA 290 (+37)  rispetto ad i dati del 01/04/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/04/2021 ORE 11:27
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 178 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 290. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

