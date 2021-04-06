COVID PATERNO'. I POSITIVI SALGONO A 178 IN CITTA'

Prosegue '"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un aumento del numeri...

Prosegue '"altalena" dei numeri in città sui i dati di Covid-19

Il bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò registra un aumento del numeri delle persone attualmente positivi che sale a 178 soggetti, 22 in piu' rispetto al precedente bollettino emesso in data 01 Aprile 2021.

Notizie positive sul numero dei ricoveri, che passa da 11 ad 8 tre soggetti ospedalizzati in meno.

Aumenta pure il numero delle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a a 290 quindi ben 37 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 178 soggetti (+22) rispetto ad i dati del 01/04/2021

OSPEDALIZZATI 8 soggetti (-3 ) rispetto ad i dati del 01/04/2021

QUARANTENA 290 (+37) rispetto ad i dati del 01/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/04/2021 ORE 11:27

