COVID PATERNÒ, SCENDONO I POSITIVI. STABILI I RICOVERI

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazion...

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che scende a 66 un decremento di 12 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 02 Luglio 2021

Stabile i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 6 soggetti, stabile rispetto al dato del 02/07/2021

Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 160 quindi 25 persone in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 66 soggetti (-12) rispetto ad i dati del 02/07/2021

OSPEDALIZZATI 6 soggetti (=) rispetto ad i dati del 02/07/2021

QUARANTENA 160 (-25) rispetto ad i dati del 02/07/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

DATI SICILIA

Sono 58 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 7.803 tamponi processati, con una incidenza che scende di nuovi attestandosi poco sopra lo 0,7%. La Regione oggi resta al terzo posto ma in compagnia dell'Emilia Romagna per numero di contagi giornalieri.

Nessuna nuova vittima per il secondo giorno su tre, e così il totale dei morti resta a 5.981 (due sole vittime sono state registrate ieri negli ultimi tre giorni). Il numero degli attuali positivi è di 3.578 e risale di 15 casi perché i guariti registrati nelle ultime 24 ore sono solo 43.

Negli ospedali i ricoverati sono 157, 1 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive, invece, tornano a salire e adesso sono 17 (ieri erano 15).

I nuovi casi distribuiti fra le province mostrano in testa Caltanissetta con 22 casi, seguita da Catania con 13 casi, poi Ragusa 11, Trapani 4, Messina e Palermo 3 casi, Siracusa 2 e nessun caso ad Agrigento ed Enna.

DATI ITALIA

Sono 480 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 5 luglio 2021, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri registrati altri 31 morti. Nelle ultime 24 ore, eseguiti 74.649 tamponi, l'indice di positività è allo 0,64%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 191 (-6).