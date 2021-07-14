COVID PATERNO'. TRE NUOVI POSITIVI, SALGONO A 64 I CASI IN CITTÀ'

Arriva il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento sulla situazione epid...

Arriva il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un leggero peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una aumeno delle persone attualmente positivi che sale a 64 un incremento di 3 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 06 Luglio 2021

Miglioramento per i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, una persona in meno rispetto al dato del 09/07/2021

Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 120 quindi 18 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 64 soggetti (+3) rispetto ad i dati del 13/07/2021

OSPEDALIZZATI 2 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 13/07/2021

QUARANTENA 120 (-18) rispetto ad i dati del 13/07/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

DATI SICILIA

Sono 288 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 11.939 tamponi processati nell'isola.

L'incidenza risale di colpo fino a poco sopra il 2,4%, tornando quasi al massimo di questi giorni che era stato al 2,5%.

L'isola è di nuovo al secondo posto per i nuovi contagi giornalieri in Italia, dietro, solo la Lombardia che mostra 420 casi. Gli attuali positivi sono 3.938 con un aumento di 143 casi.

I guariti sono 135 mentre nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 10, anche se in realtà nove si riferiscono a decessi ospedalieri avvenuti nel periodo marzo luglio 2021 e nelle ultime 24 ore si registra solo una nuova vittima.

Il totale dei decessi sale a 6.006. Sul fronte ospedaliero frena la risalita dei ricoverati che sono adesso 157, due in meno rispetto a ieri, mentre restano 20 quelli in terapia intensiva.

Sul fronte del contagio nelle singole province in testa balza Caltanissetta con 68 casi, seguita da Enna con 43, Messina 36, Agrigento con 33, Ragusa 27, Palermo 25, Catania 24, Trapani 18, Siracusa 14,

DATI ITALIA

Sono 2.153 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 14 luglio 2021, secondo i dati - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 210.599 tamponi, per un tasso di positività che sale all'1%. Calano i pazienti Covid in ospedale rispetto alla giornata di ieri: sono 1.108 i ricoverati con sintomi (-20) e si registrano 6i ricoveri in meno in terapia intensiva, dove gli ingressi odierni sono stati 7 e il totale dei posti occupati è di 151.

