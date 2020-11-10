COVID: PROROGATE LE “ZONE ROSSE” A VITTORIA E CENTURIPE FINO AL 17 NOVEMBRE
10 novembre 2020 12:24
Fino al 17 novembre Vittoria e Centuripe resteranno “zone rosse”. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, tenuto conto del rapporto del dipartimento di Prevenzione dell’Asp, ha infatti firmato l’ordinanza di proroga.
Le restrizioni adottate per limitare il contagio del Coronavirus, nei due Comuni del Ragusano e dell’Ennese, sono quelle già disposte lo scorso 2 novembre.