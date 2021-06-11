COVID, RECORD DI VACCINI IN SICILIA, 366MILA IN SETTE GIORNI
Nuovo record di vaccinazioni antiCovid in Sicilia. Da venerdì 4 a giovedì 10 giugno nell'Isola sono state infatti effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l'84 per cento come prima dose)."Un risult...
Nuovo record di vaccinazioni antiCovid in Sicilia. Da venerdì 4 a giovedì 10 giugno nell'Isola sono state infatti effettuate 366.662 somministrazioni (di cui l'84 per cento come prima dose).
"Un risultato che ha consentito, quindi, di oltrepassare, per l'ennesima settimana consecutiva, di oltre cinquantamila dosi il target (superiore di quasi trentamila vaccini rispetto a sette giorni fa) - assegnato alla Regione Siciliana dalla Struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo.
In Sicilia sono state già effettuate oltre tre milioni di somministrazioni, con un milione di persone che hanno già completato il ciclo vaccinale", afferma una nota.
"Procede sempre più spedita - sottolinea l'assessore alla Salute Ruggero Razza - la campagna vaccinale nell'Isola: un evidente segnale, da parte dei siciliani, di volere ritornare a una vita normale.
Un risultato che, da un lato, consente a tutta Italia di procedere a passo spedito verso l'immunizzazione dell'intera popolazione, dall'altro premia gli sforzi della Regione che, proprio in queste settimane, ha potenziato ulteriormente la rete di Hub e Centri di vaccinazione nell'Isola".