COVID: REPORT GIMBE, SCENDONO CONTAGI, RICOVERI E DECESSI -4%. SICILIA PENULTIMA PER QUARTE DOSI

l monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 26 ottobre-1 novembre, rispetto alla precedente, "un calo dei contati (-23,5%), dei ricoveri (-6,3%) e dei deceissi (-4,1%), l...

l monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 26 ottobre-1 novembre, rispetto alla precedente, "un calo dei contati (-23,5%), dei ricoveri (-6,3%) e dei deceissi (-4,1%), le terapie intensive sono stabili". "Per la terza settimana consecutiva – dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si registra un calo dei nuovi casi settimanali (-23,5%): da 236 mila della settimana precedente scendono a quota 180 mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 26 mila casi al giorno".

Il calo dei nuovi casi riguarda tutte le Regioni (dal -10,2% della Basilicata al -46,8% del Piemonte). Ad esclusione della provincia di Prato (+2,1%), in tutte le Province si registra una diminuzione dei nuovi casi (dal -4,9% di Brindisi al -53,6% di Biella). L'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 4 Province: Rovigo (591), Padova (584), Venezia (557), Belluno (509). "Sul fronte degli ospedali – afferma Marco Mosti, direttore operativo della Fondazione Gimbe - dopo tre settimane consecutive di aumento si stabilizzano le terapie intensive (0%), mentre calano i ricoveri in area medica (-6,3%)".

In termini assoluti, i posti letto Covid occupati in area critica, dopo aver raggiunto il massimo di 254 il 17 ottobre, sono scesi a 232 il 1° novembre; in area medica, dopo aver raggiunto il massimo di 7.124 il 24 ottobre, sono scesi a quota 6.658 il primo novembre.

In calo il numero dei decessi: 536 negli ultimi 7 giorni (di cui 10 riferiti a periodi precedenti), con una media di 77 al giorno rispetto agli 80 della settimana precedente.

Per quanto riguarda i vaccini, la somministrazione delle quarte dosi è ferma all'11% (solo la Calabria fa peggio con il 10,9%). La percentuale di chi non ha fatto la terza dose è del 18,4%.