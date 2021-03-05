COVID, RT IN ITALIA A 1,06, EPIDEMIA ACCELERA

Rt a 1,06 in Italia. L’indice di contagio medio calcolato sui casi sintomatici di coronavirus era 0.99 la scorsa settimana, con un limite superiore già oltre 1. Nel dettaglio, l’indice supera “1 per l...

Rt a 1,06 in Italia. L’indice di contagio medio calcolato sui casi sintomatici di coronavirus era 0.99 la scorsa settimana, con un limite superiore già oltre 1. Nel dettaglio, l’indice supera “1 per la prima volta in 7 settimane”, come evidenzia il report sull’epidemia di Sars-CoV-2, frutto del monitoraggio settimanale della Cabina di regia Istituto superiore di sanità (Iss)-ministero della Salute. “Nel periodo 10-23 febbraio – si legge – l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,06 (range 0,98-1,20)”.

“Nella settimana 22-28 febbraio, dopo un periodo di crescita, si osserva una netta accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente. Si passa a 194,87 casi per 100.000 abitanti contro i 145,16 per 100.000 nella settimana 15-21 febbraio”, è il dato emerge dal report.

“Il tasso di occupazione in terapia intensiva a livello nazionale è complessivamente in aumento (26% vs 24% della scorsa settimana). Il numero di persone ricoverate in terapia intensiva è in aumento da 2.146 (23 febbraio 2021) a 2.327 (2 marzo 2021); anche il numero di persone ricoverate in aree mediche è in aumento, passando da 18.295 a 19.570” nello stesso periodo.

Fonte: AdnKronos