COVID, SCORDIA NUOVA ZONA ROSSA IN SICILIA

E’ stata istituita la “zona rossa” a Scordia, in provincia di Catania ed a Geraci Siculo e Lercara Friddi, in provincia di Palermo .Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguit...

E’ stata istituita la “zona rossa” a Scordia, in provincia di Catania ed a Geraci Siculo e Lercara Friddi, in provincia di Palermo .Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, a seguito della relazione dell’Asp territoriale e sentito il sindaco, con un’ordinanza che avrà efficacia da venerdì 28 maggio fino a giovedì 3 giugno.

Nell’ambito della stessa ordinanza è stata prorogata fino al prossimo 3 giugno la zona rossa a Gagliano Castelferrato, in provincia di Enna e per San Cipirello e Vicari, in provincia di Palermo