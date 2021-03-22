COVID, SCUOLE CHIUSE A PATERNO FINO A VENERDÌ PER SANIFICAZIONE, IN SICILIA 666 NUOVI CONTAGI E 21 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Scuole dell'obbligo (scuole medie, elementari e delle materne di competenza comunale) chiuse da domani fino a venerdì per sanificazione, per cui si renderà necessario operare con la Didattica a Distan...

Scuole dell'obbligo (scuole medie, elementari e delle materne di competenza comunale) chiuse da domani fino a venerdì per sanificazione, per cui si renderà necessario operare con la Didattica a Distanza.

Ad annunciarlo attraverso un video messaggio su Facebook il sindaco Nino Naso, commentando che prosegue l’attenzione di questa Amministrazione a salvaguardia della salute e della sicurezza dei nostri figli e dell’intera comunità scolastica.

I DATI DI PATERNO'

Aumentano ancora il numero dei casi positivi in città.

Nel bollettino di oggi l’Asp di Catania ha comunicato al Comune 15 nuovi positivi rispetto all'ultimo bollettino emesso nella giornata di ieri. Il totale degli attualmente positivi in città sale a 144. Le persone che si trovano attualmente ricoverati in ospedale sono 9, dato invariato al precedente aggiornamento. Aumentano pure il numero delle le persone che hanno avuto contatti stretti e protratti per i quali sono state emesse ordinanze di quarantena, salgono a 209.

DATI DI PATERNO' OGGI

POSITIVI 144 soggetti (+15 rispetto ad i dati di ieri)

OSPEDALIZZATI 9 soggetti (= rispetto ad ieri)

QUARANTENA 209 (+12 rispetto ad i dati di ieri)

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

I DATI IN SICILIA

Sono 666 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 15.977 tamponi processati, con una incidenza di positivi di poco superiore al 4,1%, in forte aumento rispetto a ieri. La regione è nona per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.451. Il numero degli attuali positivi è di 16.618 con un aumento di 426 casi rispetto a ieri; i guariti sono 219. Negli ospedali i ricoverati sono 906, 30 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 123, due in meno. La distribuzione nelle province vede Palermo con 291 casi, Catania 100, Messina 52, Siracusa 65, Trapani 7, Ragusa 43, Caltanissetta 30, Agrigento 45, Enna 33.

DATI ITALIA

Sono 13.846 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 22 marzo, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile con i numeri regione per regione. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute si registrano altri 386 morti, che portano il totale a 105.328 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 169.196 tamponi, l'indice positività è all'8,18%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: oggi sono 3.510 in terapia intensiva (+62 da ieri).