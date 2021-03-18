COVID, SCUOLE CHIUSE IN 20 COMUNI SICILIANI DAL 22 AL 27 MARZO E CI SONO ANCHE S,M.LICODIA E BIANCAVILLA
l presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in applicazione dell’articolo 43 del Dpcm 2 marzo 2021, e a seguito della relazione settimanale del Dipartimento regionale Asoe, ha appena disposto la chiusura delle Istituzioni scolastiche in 20 comuni Siciliani.
Nel dettaglio:
per la provincia di Palermo: San Mauro Castelverde, Caltavuturo, Ventimiglia di Sicilia, Mezzojuso, Torretta, Altavilla Milicia, Trabia, Terrasini; per il territorio nisseno: Caltanissetta, Montedoro, Serradifalco. Regalbuto e Sperlinga nell’Ennese; Calamonaci, Villafranca Sicula, Sant’Angelo Muxaro in provincia di Agrigento; Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Licodia Eubea nel Catanese; Melilli, in provincia di Siracusa.
Il provvedimento sara’ in vigore dal 22 al 27 marzo.