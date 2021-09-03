COVID SICILIA, 9 NUOVE “ZONE ARANCIONI” E DUE PROROGHE

Altri nove comuni in zona arancione da domani, lo prevede un’ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.Da domani, sabato 4 a martedì 14 settembre (compreso), la “zona arancione”...

Da domani, sabato 4 a martedì 14 settembre (compreso), la “zona arancione” in altri nove Comuni siciliani, di cui otto nel Siracusano. Si tratta di Augusta, Avola, Pachino, Noto, Portopalo di Capo Passero, Rosolini, Ferla, Francofonte, in provincia di Siracusa, e Catenanuova in provincia di Enna.

Prorogata fino a giovedì 9 settembre la “zona arancione” a Barrafranca, nell’Ennese, e a Niscemi, in provincia di Caltanissetta.

In questi due Comuni continuerà a essere consentita l’attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, pur mantenendo il limite massimo di quattro persone al tavolo (limite che non vale per i conviventi) e l’obbligo di green pass per i locali al chiuso.