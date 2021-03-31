COVID SICILIA, OGGI BOOM CONTAGI DOPO CASO DATI FALSI, 2.904 NUOVI POSITIVI IN 48 ORE

Dopo lo stop di ieri legato all'inchiesta sui falsi dati aperta dalla magistratura, oggi sono 2.904 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 14.623 tamponi processati, con una incidenza di positivi al...

Dopo lo stop di ieri legato all'inchiesta sui falsi dati aperta dalla magistratura, oggi sono 2.904 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 14.623 tamponi processati, con una incidenza di positivi al 7,0% se si considera la media dei due giorni. Il dato è in forte aumento rispetto ai giorni scorsi.

La regione è seconda per numero di contagi e ciò è inevitabile visto che la Sicilia conta i numeri di due giorni rispetto alle altre regioni che contano solo i dati delle ultime 24 ore. Le vittime sono 21 negli ultimi due giorni; 4.628 dall'inizio della pandemia.

Il numero degli attuali positivi è di 19.920, con 2.503 casi in più rispetto a due giorni fa, mentre i guariti sono 380. Negli ospedali i ricoverati sono 1.031, 22 in più rispetto a due giorni fa. Quelli nelle terapie intensive sono 140, sette in più.

Questa la distribuzione dei nuovi positivi nelle province: Palermo 1.133, Catania 645, Messina 288, Siracusa 153, Trapani 165, Ragusa 64, Caltanissetta 211, Agrigento 147, Enna 98.

BOLLETTINO SICILIA 31 MARZO:

TOTALE CASI: 175.354 (+2904)

DECEDUTI: 4.628 (+21)

GUARITI: 150.068 (+738)

TAMPONI: 14.623

CASI TESTATI: 2.904

• % POSITIVI / TAMPONI: 19,86%

• % POS. / CASI TESTATI: 100,00%

Terapie intensive: 140 (+7)

Ricoveri: 891 (+15)

DATI ITALIA

Sono 23.904 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 31 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nel bollettino della Protezione Civile. Nella tabella pubblicata dal ministero della Salute sono registrati altri 467 morti, che portano il totale a 109.346 vittime dall'inizio dell'epidemia di covid-19. Sono 351.221 i tamponi processati, tra molecolari e antigenici, nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è pari al 6,8%. Sono 238 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, da ieri, il totale è 3.710 (-6 nel complesso rispetto a 24 ore fa). Calano i ricoverati con sintomi che sono 51 in meno di ieri.