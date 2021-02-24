COVID: SOPRA QUOTA 500 I CONTAGI IN SICILIA, MA CONTINUANO A CALARE I RICOVERI

Sono 542 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 26.440 tamponi processati l'incidenza è di poco superiore al 2,0%.La regione si trova oggi al decimo posto nel numero dei n...

Sono 542 i nuovi positivi al Covid-19 che si registrano oggi in Sicilia. Con 26.440 tamponi processati l'incidenza è di poco superiore al 2,0%.

La regione si trova oggi al decimo posto nel numero dei nuovi contagi giornalieri. Le vittime sono state 21 nelle ultime 24 ore e portano il totale a 4.060. Gli attualmente positivi sono 27.690 con un decremento di 967 casi rispetto a ieri. I guariti sono 1.488. Negli ospedali continuano a diminuire i ricoveri che adesso sono 946, 7 in meno rispetto a ieri; scendono anche i ricoveri in terapia intensiva: 130, 5 in meno.

La distribuzione nelle province vede Palermo con 237 casi, Catania 102, Messina 40, Trapani 9, Siracusa 54, Ragusa 3, Caltanissetta 58, Agrigento 22, Enna 17.

BOLLETTINO SICILIA 23 FEBBRAIO

TOTALE CASI: 149.854 (+452)

DECEDUTI: 4.039 (+21)

GUARITI: 117.158 (+1.141)

TAMPONI: 25.179 (+6.621)

• % POSITIVI / TAMPONI: 1,80%

• % POSITIVI / CASI TESTATI: 9,04%

• CASI TESTATI: 5.000

Terapie intensive: 135 (-7)

Ricoveri: 818 (-25)

ATTUALI POSITIVI: 28.657 (-710)

DATI ITALIA

Sono 16.424 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 24 febbraio, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 318 morti che portano il totale delle vittime a 96.666 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 340.247 tamponi, il tasso di positività è al 4,8%. Sono 11 in più i pazienti ricoverati nelle terapie intensive che portano il totale delle persone nelle rianimazioni a 2.157. Calano invece i ricoverati con sintomi che sono 78 in meno e portano il totale dei pazienti nei reparti a 18.217.