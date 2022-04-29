COVID, SPERANZA FIRMA L'ORDINANZA: «PROROGA PER LE MASCHERINE AL CHIUSO FINO AL 15 GIUGNO». LE NUOVE REGOLE

E' stato prorogato l'obbligo di indossare le mascherine in determinate situazioni. Dopo l'approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto "fine stato di emerge...

E' stato prorogato l'obbligo di indossare le mascherine in determinate situazioni. Dopo l'approvazione da parte della commissione competente della Camera dei Deputati del decreto "fine stato di emergenza" il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri giovedì 28 aprile, l'ordinanza che recepisce il testo dell'emendamento. Il provvedimento è valido fino al 15 giugno.

E' obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto quali aerei, treni a lunga percorrenza, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ma anche su metro, bus e navette del trasporto locale.

Il governo ha ritenuto rischioso togliere l’obbligo di mascherina a poco più di un mese dalla fine delle attività scolastiche: alunni, docenti e personale scolastico dovranno continuare a indossare la mascherina negli spazi chiusi delle scuole fino al 15 giugno.

Resta l'obbligo fino a metà giugno per partecipare agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati (ma non saranno obbligatorie nelle discoteche), oltre che per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

L'ordinanza "raccomanda di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico". Si tratta, chiarisce il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, "dei luoghi di lavoro, tranne quelli di ambito sanitario, e ovunque ci sia il rischio di assembramenti, come ad esempio ristoranti, centri commerciali, negozi. In questi luoghi la mascherina è raccomandata".

La proroga riguarda anche i lavoratori e i visitatori di tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Nell’elenco sono anche comprese le Rsa, le strutture di lungodegenza e quelle riabilitative. Per gli uffici si raccomanda la necessità di proteggere naso e bocca ma non ci sarà obbligo, salvo che venga stabilito da un accordo aziendale.