COVID, TAMPONI OBBLIGATORI PER CHI ARRIVA IN SICILIA DA FRANCIA, GRECIA E PAESI BASSI
20 luglio 2021 20:22
Tampone obbligatorio anche per chi arriva in Sicilia da Francia, Grecia e Paesi Bassi o per chi vi ha soggiornato nei 14 giorni precedenti.
Lo prevede l'ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.
Le stesse misure di prevenzione anti Covid sono già previste per chi proviene da Spagna, Portogallo e Malta, oltre che da alcuni Paesi extraeuropei, come disposto dal ministero della Salute.