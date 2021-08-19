COVID, TRAGEDIA A NICOSIA: PADRE E FIGLIA MORTI IN MENO DI 48 ORE. NON ERANO VACCINATI

Una tragedia che ha scosso tutta Nicosia, paese in provincia di Enna, come riportato sul Giornale di Sicilia, padre e figlia sono morti per complicanze dovute al Covid nel giro di 24 ore.Il 16 agosto...

A cura di Redazione 19 agosto 2021 09:59

