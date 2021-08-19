COVID, TRAGEDIA A NICOSIA: PADRE E FIGLIA MORTI IN MENO DI 48 ORE. NON ERANO VACCINATI
Una tragedia che ha scosso tutta Nicosia, paese in provincia di Enna, come riportato sul Giornale di Sicilia, padre e figlia sono morti per complicanze dovute al Covid nel giro di 24 ore.
Il 16 agosto ha perso la vita Gioacchino Venuta, di 82 anni, mentre il 18 agosto è toccato alla figlia di 48 anni, Anna Maria.
Da segnalare il fatto che entrambi non erano vaccinati.
I due erano molto conosciuti a Nicosia, erano dipendenti comunali, anche se il padre era ormai in pensione.
In casa rimane un’altra persona positiva al Covid, la moglie del signor Gioacchino e madre di Anna Maria.