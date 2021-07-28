COVID USA, A NEW YORK 100 DOLLARI A CHI SI VACCINA

A partire da venerdì, chi si vaccinerà contro il covid a New York riceverà 100 dollari. "Penso che ciò farà la differenza per molte persone", ha detto il sindaco Bill De Blasio annunciando oggi il pro...

A partire da venerdì, chi si vaccinerà contro il covid a New York riceverà 100 dollari. "Penso che ciò farà la differenza per molte persone", ha detto il sindaco Bill De Blasio annunciando oggi il provvedimento in una conferenza stampa online.

De Blasio è preoccupato per la crescita di casi della variante delta in questa città già gravemente colpita dalla pandemia. Lunedì il sindaco aveva annunciato che dal 13 settembre tutti i 340mila dipendenti comunali- fra cui pompieri, poliziotti e insegnanti - dovranno essersi vaccinati o sottoporsi a test settimanali. L'obbligo scatta già dal 2 agosto per il personale sanitario della città, mentre a partire da questa data i dipendenti comunali non vaccinati dovranno sempre indossare la mascherina al lavoro.

Al momento 4,9 milioni di newyorchesi, pari al 71% della popolazione adulta, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino.

ADNKRONOS