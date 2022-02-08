COVID, VIA LE MASCHERINE ALL'APERTO DALL'11 FEBBRAIO (SALVO IN CASO DI ASSEMBRAMENTO) . OBBLIGATORIE AL CHIUSO FINO AL 31 MARZO

Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l’attesa ordinanza del ministero della Salute...

Stop alle mascherine all’aperto ma è obbligatorio averle con sé e utilizzarle in caso di assembramento. Restano invece obbligatorie al chiuso. Lo prevede l’attesa ordinanza del ministero della Salute firmata oggi dal ministro Roberto Speranza. Dall’11 febbraio rimarrà in vigore l’obbligo di indossarle al chiuso, ma si potrà stare senza in esterno.

Fino al 31 marzo 2022, si legge, “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e ” nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.

Il provvedimento ricorda anche che “non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo”.