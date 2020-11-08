COVID: VIMINALE, NELLA GIORNATA DI IERI QUASI UN MIGLIAIO DI MULTE

Sono quasi un migliaio le persone multate in tutta Italia nella giornata di ieri per il mancato rispetto delle regole anti-contagio: il numero è più che raddoppiato in due giorni.E' quanto emerge dai...

E' quanto emerge dai dati del Viminale sui controlli per il contenimento della pandemia. Su 69.111 controlli sono state sanzionate ieri 944 persone e denunciate 110(queste ultime per non aver rispettato la quarantena dopo essere risultate positive). Sono stati 11.654 gli esercizi controllati:139 i titolari sanzionati,52 provvedimenti di chiusura