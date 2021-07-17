COVID19, GELA DIVENTA ZONA ROSSA DA DOMANI, SALGONO A 4 I COMUNI SICILIANI "CHIUSI"

Gela è il quarto Comune siciliano che diventa "zona rossa". Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.Il provvedimento si è reso necessario, a causa del consi...

Gela è il quarto Comune siciliano che diventa "zona rossa". Lo dispone un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.

Il provvedimento si è reso necessario, a causa del considerevole incremento dei positivi al Covid. L'ordinanza sarà in vigore da domenica 18 a venerdì 23 luglio.

Attualmente (fino al 21 luglio) sono già in "zona rossa" anche i Comuni di Mazzarino e Riesi, sempre nel Nisseno, e Piazza Armerina in provincia di Enna. (ANSA).