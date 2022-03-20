COVID19. IN SICILIA, 4.777 I NUOVI CASI, 2.225 I GUARITI E 12 I MORTI. I RICOVERI IN AUMENTO

Sono 4.777 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 30.537 tamponi processati in Sicilia; ieri erano 6.107.Il tasso di positività sale lievemente al 15.6% ieri era al 15,2%.L'isola è al quinto p...

A cura di Redazione 20 marzo 2022 21:20

