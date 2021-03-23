CRASH ED ERRORI DELLE APP? COME RISOLVERLO

AGGIORNAMENTOGoogle ha rilasciato una comunicazione ufficiale, riferendo di aver identificato il problema e di averlo risolto rilasciando un nuovo aggiornamento per Android WebView e per Chrome. Gli a...

Google ha rilasciato una comunicazione ufficiale, riferendo di aver identificato il problema e di averlo risolto rilasciando un nuovo aggiornamento per Android WebView e per Chrome. Gli aggiornamenti sono attualmente disponibili sul Play Store, pertanto vi consigliamo di effettuarli per evitare problemi futuri. Qui sotto trovate anche il relativo link di download per WebView.

Se sei arrivato su questo articolo, è probabile che il tuo telefono Android abbia appena iniziato a comportarsi in modo un po bizzarro.

A dire la verità i primi problemi Gmail ma anche gli altri relativi a molte app Google si sono verificati per la prima volta nella tarda serata di ieri. In questa mattinata le anomalie si stanno moltiplicando di minuto in minuto, come segnalato anche attraverso il servizio Downdetector.

Ogni volta che prova a cercare qualcosa, digitando una o due lettere e poi l'app Google si chiudeva. Questo problema sta interessando tantissime app

Il problema secondo le prime info dipende da un recente aggiornamento a una delle applicazioni di sistema principali di Android. è possibile eseguire il "rollback" di Android System Webview per riavere le tue app durante l'attesa.

Per disinstallare l'ultimo aggiornamento, vai al menu delle impostazioni del tuo telefono. Di solito puoi trovare un'icona a forma di ingranaggio scorrendo verso il basso nell'area delle notifiche nella parte superiore dello schermo. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio o trova le impostazioni nell'utilità di avvio dell'app. Scorri verso il basso e trova "app" o "applicazioni". Fare clic su questo e quindi selezionare "tutte le app" e trovare Android System Webview. Fai clic sull'app e nella schermata successiva dovresti vedere un menu a tre punti in alto a destra. Fai clic su quel menu e seleziona "disinstalla aggiornamenti". Puoi anche trovare Android System Webview andando alla sezione "app installate" del Google Play Store e facendo clic su Disinstalla. Questo rimuoverà l'ultimo aggiornamento e le tue applicazioni dovrebbero essere ripristinate immediatamente. Questa non è la soluzione migliore per il problema, ma è l'unica opzione praticabile per far funzionare le altre app.