CREMA. DONNA SI DÀ FUOCO E MUORE. IL SINDACO: "I PASSANTI FANNO VIDEO INVECE DI AIUTARLA"
Una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco prima delle 13 in un campo vicino a un ristorante a Crema. Un passante, che era in auto con la moglie, è sceso dalla macchina e ha cercato di spegnere le fiamme con un asciugamano, aiutato in seguito da un uomo arrivato con un estintore. Nel frattempo - ha poi raccontato il soccorritore - altre persone con il telefonino in mano sono rimaste nel parcheggio del ristorante. Per la donna non c'è stato nulla da fare. E' stato il sindaco Stefania Bonaldi a pubblicare su Facebook il racconto dell'uomo, commentando che "se gli spettatori di questa tragedia hanno avuto la freddezza di prendere il telefonino ed immortalare la scena, anziché correre in aiuto o chiamare i soccorsi, allora dobbiamo farci delle domande. Serie e molto, molto urgenti. Cosa siamo diventati?".
https://www.facebook.com/bonaldistefania/posts/3414502225253760