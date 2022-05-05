CREMONA, ABBONA AMICO A PAPERINO PER SCHERZO, CONDANNATO A 13 MESI DOPO 9 ANNI DI PROCESSI

In nove anni, due indagini, tre procedimenti e due condanne arrivate con il patteggiamento per un totale di 13 mesi.La sua colpa? Uno scherzo ad un amico.E' la storia di un 46enne cremonese, riportata...

In nove anni, due indagini, tre procedimenti e due condanne arrivate con il patteggiamento per un totale di 13 mesi.

La sua colpa? Uno scherzo ad un amico.

E' la storia di un 46enne cremonese, riportata da Il Corriere della Sera e da La Provincia di Cremona, che ha sottoscritto a un amico, a sua insaputa, un abbonamento a Disney 313, la rivista a fumetti dedicata al rapporto tra Paperino e la sua mitica 313, la decappottabile rossoblu.

L'amico, cremonese e coetaneo, lo ha scoperto quando la De Agostini gli ha mandato il primo numero di Paperino e ha poi sollecitato il pagamento. Ignorava fosse opera del compagno e ha presentato una denuncia contro ignoti. E per chi ha indagato è stato semplice identificare l'operaio incensurato. L'amicizia è andata in frantumi. E nemmeno i 1.000 euro di risarcimento sono serviti a dimenticare e ad evitare all'operaio un procedimento con l'accusa di sostituzione di persona.

Per lo 'scherzo di Paperino', l'operaio ha patteggiato 3 mesi di reclusione, pena sospesa. E all'ormai ex amico ha dovuto versare anche 600 euro di spese legali.