CRIOTERAPIA, CONTROLLI DEI NAS IN SICILIA: QUATTRO STRUTTURE CHIUSE TRA CATANIA, PALERMO ED ENNA

Tra le strutture sequestrate nell’operazione nazionale dei carabinieri del Nas quelli adibiti a parrucchiera e centro fisioterapico, con annessa criocabina, presenti all’interno di un centro estetico...

Tra le strutture sequestrate nell’operazione nazionale dei carabinieri del Nas quelli adibiti a parrucchiera e centro fisioterapico, con annessa criocabina, presenti all’interno di un centro estetico di Palermo, poichè - hanno accertato i Nas di Palermo - tutti privi di autorizzazioni amministrative.

I Nas di Catania hanno seguito invece il sequestro di tre studi posti all’interno di altrettanti centri estetici, di cui due ubicati a Catania e uno ad Enna, tutti utilizzati impropriamente come ambulatori di medicina estetica.

I locali erano attrezzati con 5 apparecchiature elettromedicali ad uso professionale, impiegate per applicazioni di termoterapia e crioterapia combinata, ovvero per trattamenti fisioterapici e medico-estetici, per i quali è 3 richiesta specifica autorizzazione sanitaria e formazione professionale del personale sanitario preposto all’utilizzo.

Deferite in stato di libertà le tre titolari dei centri estetici per aver avviato l’attività medico-estetica in difetto della prescritta autorizzazione sanitaria.