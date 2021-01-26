CRISI DI GOVERNO, CONTE SI E' DIMESSO

Dopo 500 giorni il governo Conte 2 si è concluso e la crisi di governo è formalmente aperta. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle nove del mattino ha comunicato ai suoi ministri durante il...

Dopo 500 giorni il governo Conte 2 si è concluso e la crisi di governo è formalmente aperta. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte alle nove del mattino ha comunicato ai suoi ministri durante il Cdm a Palazzo Chigi l’intenzione di dimettersi e alle 12 è salito al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente della Repubblica - si legge in una nota del Quirinale - si e' riservato di decidere e ha invitato il Governo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Adesso la crisi è aperta e dopo le dimissioni di Conte toccherà al Presidente Mattarella sbrogliare una matassa intricatissima.

Si apre così la fase delle consultazioni durante la quale il Capo dello Stato verificherà l’eventuale esistenza di una maggioranza in grado di formare un nuovo governo. In caso contrario lo scenario che si apre è quello delle elezioni.

Il calendario delle consultazioni non è ancora noto ma il Capo dello Stato dovrebbe cominciare ad ascoltare le forze politiche a partire da domani pomeriggio.