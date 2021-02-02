CRISI DI GOVERNO. PRESIDENTE MATTARELLA: APPELLO ALLE FORZE POLITICHE PER DARE LA FIDUCIA AD UN GOVERNO ISTITUZIONALE

CONVOCA DRAGHI AL QUIRINALE PER DOMANI 03 FEBBRAIO ALLE ORE 12Presidente Mattarella: No elezioni anticipate a causa dei rischi legati alla pandemia e per far fronte con tempestività a...

#FLASH

MATTARELLA CONVOCA DRAGHI AL QUIRINALE PER DOMANI 03 FEBBRAIO ALLE ORE 12

Presidente Mattarella: No elezioni anticipate a causa dei rischi legati alla pandemia e per far fronte con tempestività alle gravi emergenze non rinviabili.

"Nei Paesi in cui si è votato di recente si è registrato un grave aumento dei contagi"

Appello alle forze politiche per dare la fiducia ad un governo istituzionale.

A breve sarà dunque assegnato un incarico per formare un nuovo Governo.

"Ho comunicato al presidente Mattarella l'esito del mandato. Non ho registrato non c'è unanime disponibilità per maggioranza'". Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, che ha riferito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo le consultazioni con le forze di maggioranza. "Ho promosso l'avvio di un confronto su punti e temi programmatici -ha ricordato Fico-. Ringrazio nuovamente il Presidente Mattarella per la fiducia. E' stato un onore poter dare il mio contributo in un momento così delicato per la vita del nostro Paese".