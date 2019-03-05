CRISI ROBERTO ABATE SPA: GIOVEDI INCONTRO SINDACATI-PROPRIETÀ

In merito alla richiesta unitaria inviata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, preoccupati per i 400 lavoratori ancora in forza, per cui si sarebbero dovute aprire le trattative di cessione c...

In merito alla richiesta unitaria inviata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, preoccupati per i 400 lavoratori ancora in forza, per cui si sarebbero dovute aprire le trattative di cessione che avrebbero garantito la continuità lavorativa, e la richiesta di un incontro con la proprietà al fine di avere chiarezza circa le prospettive future dei lavoratori., arriva la risposta da parte della società.

L' incontro si svolgerà giovedì 7 marzo 2019 presso la sede aziendale di Etnapolis- Valcorrente.