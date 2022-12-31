CRISTIANO RONALDO ALL’AL-NASSR FINO AL 2025: GUADAGNERÀ 200 MILIONI ALL’ANNO

Cristiano Ronaldo indosserà la maglia del club saudita Al Nassr fino ai 40 anni, guadagnando per i prossimi anni una cifra che nel complesso potrà salire fino a un miliardo di euro. L’ingaggio dell’at...

Cristiano Ronaldo indosserà la maglia del club saudita Al Nassr fino ai 40 anni, guadagnando per i prossimi anni una cifra che nel complesso potrà salire fino a un miliardo di euro. L’ingaggio dell’attaccante portoghese per la squadra dell’ex Roma Rudi Garcia, dove troverà anche Vincent Aboubakar e il portiere ex Napoli David Ospina, è di 190 milioni di euro a stagione per due anni e mezzo, a questi si andranno ad aggiungere gli introiti per i diritti di immagine e vari bonus, fino all’incarico più politico dopo il suo ritiro dal calcio giocato, che lo vedrà ambasciatore dei Mondiali 2030 a cui si è candidata l’Arabia Saudita, assieme a Egitto e Grecia. Per riportare il torneo in Medio Oriente dopo l’esperienza del Qatar, Ronaldo riceverà altri 500 milioni di euro nei prossimi sette anni.

Sono cifre stellari quelle previste per il campione portoghese su cui i sauditi puntano tutto per il rilancio internazionale. Un’ambizione confermata dai toni usati per annunciare l’arrivo di Cr7: «Abbiamo fatto la storia – scrive il club su Twitter – Questa firma non solo ispirerà il nostro club ad ottenere ancora più grandi successi ma anche la nostra lega, la nostra nazione e le generazioni future di ragazzi e ragazze ad essere la miglior versione di sé stessi. Benvenuto Cristiano nella tua nuova casa, Al Nassr»

Lo stipendio base dell’ex Manchester United sarà di circa 70 milioni di euro, solo un terzo del pacchetto totale accordato con i sauditi che dovranno aggiungere poi diversi bonus per un complessivo di 190 milioni di euro. Appesi al chiodo gli scarpini, Ronaldo avrebbe pronto un ruolo di ambasciatore per i Mondiali 2030 che inizierebbe a svolgere dal 2025: in questi cinque anni, l’ex Juve e Real Madrid si sarebbe assicurato un guadagno di circa 500 milioni di euro, per un totale complessivo quindi di quasi un miliardo.