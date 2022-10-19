CROLLA NELLA NOTTE UN’ALA DELL’UNIVERSITÀ DI CAGLIARI, NESSUNA VITTIMA MA POTEVA ESSERE UNA STRAGE

Tragedia sfiorata intorno alle 22,00 di ieri sera nei locali dell’Università di Cagliari di via Trentino, a San Duchessa per un crollo dell’ex aula magna della facoltà di Geologia, ora utilizzata per...

Tragedia sfiorata intorno alle 22,00 di ieri sera nei locali dell’Università di Cagliari di via Trentino, a San Duchessa per un crollo dell’ex aula magna della facoltà di Geologia, ora utilizzata per le lezioni e i laboratori di quella di Lingue.

L’edificio è collassato su sé stesso e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano la struttura attaccata ad un’altra costruzione a forma di C dove è stato realizzato anche l’asilo della Facoltà.

«Bisogna capire le cause prima di arrivare ad ogni ipotetica conclusione – ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu – facciamo tanti controlli sugli edifici e nonostante questo non sono mai sufficienti: oggi dobbiamo ringraziare che questo crollo è avvenuto a tarda sera quando le lezioni erano già concluse».