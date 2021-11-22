CROLLA UN BALCONE A CALTANISSETTA, UOMO PRECIPITA E MUORE

E' morto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia un anziano di 82 anni precipitato dopo il crollo del suo balcone in via Abbate I, nel centro storico di Caltanissetta.Le condizioni dell'ottantaduen...

E' morto al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia un anziano di 82 anni precipitato dopo il crollo del suo balcone in via Abbate I, nel centro storico di Caltanissetta.

Le condizioni dell'ottantaduenne, arrivato nel nosocomio cosciente ma con diversi traumi, inizialmente non sembravano particolarmente gravi.

Poi però, dopo poche ore, è andato in arresto cardiaco. I medici e gli infermieri presenti in sala hanno provato a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. L'incidente si è verificato intorno a mezzogiorno.

L'anziano, che abitava in uno stabile fatiscente, e viveva in pessime condizioni igienico-sanitarie si era affacciato sul balcone, il cui pavimento era formato da assi di legno, finendo di sotto. A quanto pare era stato lui stesso a mettere le tavole di legno, per sostituire il pavimento del balcone crollato in precedenza. Le assi però, forse anche per via della pioggia di questi giorni, non hanno retto.

A ricostruire quanto accaduto i poliziotti della sezione Volanti della Questura intervenuti sul posto.