CROLLA UN BALLATOIO AD AVOLA: MUORE UN OPERAIO, GRAVEMENTE FERITO UN ALTRO

E’ di un morto ed un ferito grave il bilancio di un tragico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina intorno alle 8.30 ad Avola, nel Siracusano. Due operai sono rimasti coinvolti nel crollo di un ballatoio durante i lavori di ristrutturazione in un’abitazione di via Antonio Caldarella.

Uno è deceduto sul colpo ed è stato estratto dalle macerie dai Vigili del fuoco; l’altro è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato con l’elisoccorso al Cannizzaro di Catania.

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta.

"Manifesto profondo cordoglio per questa tragedia ed esprimo la vicinanza alla famiglia della vittima, alla ditta e agli operai coinvolti". Queste le parole del sindaco di Avola, Luca Cannata, appresa la notizia della morte dell’operaio che, a causa di un tragico incidente sul lavoro, lascia la moglie e due figli. "Un momento di sconforto per l’intera comunità - dice - che apprende sgomenta questa disgrazia sul luogo di lavoro".