CROLLA UN PEZZO DI CORNICIONE A PATERNÒ AUTO DANNEGGIATA

Paura a Paternò, nella tarda mattina di oggi, 17 Febbraio 2022 sono crollati dei pezzi di cornicione da un palazzo e ha danneggiato il parabrezza di un’auto in sosta nella strada sottostante.

Il cedimento è avvenuto in via Vincenzo Bellini, poco distante dall'ufficio postale.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento per le operazioni di sicurezza e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi di rito.

Fortunatamente al momento del crollo, poco prima delle ore 13, non passava dalla zona nessun pedone.

In ogni caso, come da prassi, sono stati avvisati i tecnici comunali per mettere in sicurezza il marciapiede con delle transenne.