CROLLA UN TRULLO NEL BRINDISINO, UN MORTO ED UN FERITO GRAVE

Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi.Nicola Salatino, il 55enne rimasto intrappolato...

Un'esplosione, probabilmente causata da una fuga di gas, si è verificata all'interno di un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi.

Nicola Salatino, il 55enne rimasto intrappolato sotto le macerie, è morto.

Era della provincia di Bari ed era in vacanza in Valle d'stria con sua moglie di 53 anni. La donna è ricoverata in prognosi riservata nel centro ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi. Salatino avrebbe festeggiato il compleanno tra due giorni.

Vano è stato ogni tentativo di rianimare l'uomo intrappolato per oltre tre ore tra i detriti.

L'esplosione si è verificata all'interno di un complesso di trulli. Complessivamente c’erano quattro persone: le altre due, originarie di Barletta, erano distanti dal luogo dell’esplosione e sono rimaste illese.

Sul posto proseguono le operazioni di messa in sicurezza dei vigili del fuoco.